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Перешли на сторону оккупантов: в Херсонской области разоблачили восемь полицейских-предателей

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Перешли на сторону оккупантов: в Херсонской области разоблачили восемь полицейских-предателей

Фото: Офис генерального прокурора

Бывшим правоохранителям объявили подозрения в государственной измене.

Восемь сотрудников структурных подразделений Нацполиции остались на оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

"В период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, предавшие присяге работника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага", – говорится в сообщении.

По данным следствия, они начали "службу" в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Киевской области задержали фермера-коллаборанта, кормившего россиян во время оккупации региона. Предателем оказался фермер Полесского территориального общества Вышгородского района.

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Дата публикации
Просмотры
605
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