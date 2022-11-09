Перешли на сторону оккупантов: в Херсонской области разоблачили восемь полицейских-предателей

Восемь сотрудников структурных подразделений Нацполиции остались на оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

"В период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, предавшие присяге работника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага", – говорится в сообщении.

По данным следствия, они начали "службу" в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Киевской области задержали фермера-коллаборанта, кормившего россиян во время оккупации региона. Предателем оказался фермер Полесского территориального общества Вышгородского района.