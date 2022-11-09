Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перейшли на бік окупантів: на Херсонщині викрили вісім поліцейських-зрадників

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
478
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перейшли на бік окупантів: на Херсонщині викрили вісім поліцейських-зрадників

Фото: Офіс генерального прокурора

Колишнім правоохоронцям оголосили підозри у державній зраді.

Вісім співробітників структурних підрозділів Нацполіції залишилися на окупованій території Херсонської області та перейшли на бік ворога.

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

"В період дії воєнного стану працівники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, зрадивши присязі працівника органів внутрішніх справ, залишись на тимчасово окупованій території Херсонської області та перейшли на бік ворога", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони розпочали "службу" в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВД Херсонской области" створеному окупаційною владою РФ.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що на Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону. Зрадником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
478
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація