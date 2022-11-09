Перейшли на бік окупантів: на Херсонщині викрили вісім поліцейських-зрадників

Вісім співробітників структурних підрозділів Нацполіції залишилися на окупованій території Херсонської області та перейшли на бік ворога.

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

"В період дії воєнного стану працівники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, зрадивши присязі працівника органів внутрішніх справ, залишись на тимчасово окупованій території Херсонської області та перейшли на бік ворога", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони розпочали "службу" в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВД Херсонской области" створеному окупаційною владою РФ.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що на Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону. Зрадником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.