Пусть ищет адвоката: в ОП отреагировали на визит Пескова в Луганск

Подоляк заверил, что Песков и другие официальные лица РФ будут привлечены к уголовной ответственности.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск, где встречался с местными коллаборантами и пропагандистами

Об этом сообщили росСМИ.

"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для "пресс-служб" и "СМИ"", — говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "LIGA.net" заверил, что Песков будет привлечен к уголовной ответственности, в том числе и за незаконное пересечение границы.

Подоляк напомнил, что незаконное пересечение международно признанных границ Украины, совершенное умышленно, с рядом отягощающих факторов, предусматривает уголовную ответственность.

"Посещение субъектом Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса. Дальнейший разговор прост: подозрение - мера пресечения - международный розыск - обвинительный акт - суд - приговор", — отметил советник ОП.

Он посоветовал Пескову и другим официальным лицам РФ уже начинать искать адвоката и готовиться к даче показаний.

"Нужно возвращать мир к международному праву, а не делать акценты на фейковых политических составляющих", — подытожил Подоляк.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина на оккупированный Донбасс.

Контрнаступление в Луганской области

Напомним, в Луганской области в плен украинским военным сдался 21 мобилизованный россиянин. Захватчики из Москвы и Московской области жаловались, что командование их бросило, а свои войска обстреливали.

Голоа ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что в Луганской области мобилизованные "зеки" воруют оружие у "своих" и убегают прочь с поля боя. Также оккупанты не забирают тела "мобиков" с полей и подрываются на своих же минах.