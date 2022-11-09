Объявят ли в Украине дополнительную мобилизацию: объяснение от Маляр

Все зависит от ситуации на фронте, поэтому возможны разные варианты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в случае необходимости в Украине может произойти новая волна мобилизации, однако сейчас ситуация позволяет обойтись без нее.

Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

Свое заявление заместитель министра сделала, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

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"У нас были по этому поводу заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизованы. Возможно, что будут дополнительно нужны люди, а может, и не будет такого", — рассказала Маляр.

Она объяснила, что все зависит от ситуации на фронте, поэтому возможны разные варианты.

"Мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", — предупредила замглавы Минобороны.

Напомним, Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду два законопроекта "О продлении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине".

В октябре в Генштабе ВСУ сообщали, что существенной активизации проведения мобилизации в Украине пока нет. Военнообязанных призывают в армию ежемесячно в зависимости от ситуации на фронте.

Мобилизация военнообязанных будет происходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и наступления. Об этом сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов.

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