Объявят ли в Украине дополнительную мобилизацию: объяснение от Маляр

Все зависит от ситуации на фронте, поэтому возможны разные варианты.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в случае необходимости в Украине может произойти новая волна мобилизации, однако сейчас ситуация позволяет обойтись без нее.
Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.
Свое заявление заместитель министра сделала, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
"У нас были по этому поводу заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизованы. Возможно, что будут дополнительно нужны люди, а может, и не будет такого", — рассказала Маляр.
Она объяснила, что все зависит от ситуации на фронте, поэтому возможны разные варианты.
"Мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", — предупредила замглавы Минобороны.
Напомним, Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду два законопроекта "О продлении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине".
В октябре в Генштабе ВСУ сообщали, что существенной активизации проведения мобилизации в Украине пока нет. Военнообязанных призывают в армию ежемесячно в зависимости от ситуации на фронте.
Мобилизация военнообязанных будет происходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и наступления. Об этом сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов.
Читайте также: