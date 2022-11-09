Чи оголосять в Україні додаткову мобілізацію: пояснення від Маляр

Все залежить від ситуації на фронті, тож можливі різні варіанти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в разі потреби в Україні може відбутися нова хвиля мобілізації, проте наразі ситуація дозволяє обійтися без неї.

Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону.

Свою заяву заступниця міністра зробила, коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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"У нас були з цього приводу заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані. Можливо, що будуть додатково потрібні люди, а може, і не буде такого", – розповіла Маляр.

Вона пояснила, що все залежить від ситуації на фронті, тож можливі різні варіанти.

"Ми всі маємо усвідомлювати, що у країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами у принципі маємо бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", – попередила заступниця очільника Міноборони.

Нагадаємо, Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради два законопроєкти "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

У жовтні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що суттєвої активізації проведення мобілізації в Україні наразі немає. Військовозобов’язаних призивають до армії щомісяця залежно від ситуації на фронті.

Мобілізація військовозобов'язаних відбуватиметься і 2023 року для забезпечення не лише оборони, а і для наступу. Про це повідомив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

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