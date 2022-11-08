В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: що це означає

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Відповідні законопроєкти "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" були 8 листопада внесені до Верховної Ради.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, воєнний стан та загальну мобілізацію знову буде подовжено на найближчому пленарному засіданні.

"З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року", - повідомив нардеп у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що таке рішення в Україні ухвалюватимуть вже вшосте. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого на території України було запроваджено режим воєнного стану та оголошено про загальну мобілізацію на 30 діб. У березні і квітні дію воєнного стану та мобілізації продовжували на аналогічний термін.

У травні, а згодом у серпні, за поданням президента Володимира Зеленського воєнний стан продовжували одразу на 90 діб.

Нагадаємо, під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Які заходи передбачає воєнний стан

Воєнний стан - особливий правовий режим, що запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. На час дії воєнного стану обмежується свобода пересування, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, встановлюється комендантська година.

На територіях, на яких запроваджено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування на період воєнного стану надаються особливі повноваження, необхідні для відвернення загрози, відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було запроваджено. За умови усунення небезпеки, президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану. На період воєнного стану обмеження прав і свобод громадян визначаються Конституцією та законом України "Про правовий режим воєнного стану".

В ЗСУ розповіли, чи посилиться мобілізація

Начальник управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні найближчим часом не буде.

За його словами, в країні є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення.

Як пояснив Горбач, зараз мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу". Всі військові частини України укомплектовані необхідними спеціалістами, дефіциту будь-яких спеціальностей немає. Тих, хто раніше не проходив службу, призивають лише до навчальних центрів для первинної підготовки.

Офіцер зазначив, що зараз до територіальних центрів комплектування приходить набагато менше добровольців, які хочуть мобілізуватися, але вони все одно є.

"Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деяким із них відмовляють. Хтось не підходить за станом здоров’я, хтось за законодавством не підлягає призову – наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу", - розповів Горбач.

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