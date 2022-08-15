Ще щонайменше три місяці війни: Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію

Воєнний стан в Україні діятиме ще щонайменше 90 днів - до 21 листопада.
15 серпня Верховна Рада підтримала указ президента України Володимиром Зеленським. Відповідно воєнний стан подовжено ще на 90 днів - до 21 листопада.
У пояснювальній записці до закону йдеться, що "строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб". Це якраз буде до 21 листопада включно.
На наступні три місяці також подовжена і загальна мобілізація.
Напередодні, 14 серпня, Зеленський так пояснив подовження воєнного стану:
"Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - сказав президент.
Детально про те, що означає воєнний стан в Україні, читайте на ТСН.ua за цим посиланням.
Читайте також:
- Вручати повістки вдома неефективно: у командуванні пояснили чому.
- Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову – нардепка.
- У військовому комісаріаті пояснили, чому більшість мобілізованих стають стрільцями
- Начальник ТЦК розповів про те, як мобілізованим обирають фах у ЗСУ
- Чи можуть вручати повістки посеред вулиці та на блокпостах - відповідь юриста
- Чи можуть повторно вручити повістку: відповідь юриста