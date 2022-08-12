Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать ще на 3 місяці

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

У пояснювальній записці йдеться про те, що воєнний стан в Україні збираються продовжити ще на 90 діб — до 21 листопада.

На той же термін буде продовжено і строк загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти з’явилися на сайті Ради 12 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить термін дії воєнного стану, який запровадили в Україні через цинічне повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ.

"Це буде вже четверте подовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Поки Термін подовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим", - повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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