Чи подовжить Рада військовий стан та мобілізацію в Україні: нардеп розповів

Верховна Рада продовжить військовий стан та мобілізацію в Україні на найближчому пленарному засіданні.

На найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить термін дії воєнного стану, який запровадили в Україні через цинічне повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ.

Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За словами нардепа, начебто відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів.

"Це буде вже четверте подовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Поки Термін подовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим", - написав Железняк.

Він додав, що також варто очікувати і на указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану (йдеться про подовження мобілізації. - ред.).

Слід зауважити, що воєнний стан - це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Варто нагадати, що під час воєнного стану запроваджуються такі обмеження:

посилення охорони стратегічних об’єктів;

трудова повинність для працездатних осіб;

використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;

примусово відчужувати майно, яке перебуває у приватній або комунальній власності;

запровадження комендантської години;

введення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та транспортних засобів;

перевірка документів, огляд речей, багажу, вантажу та навіть приватного майна;

проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

заборона діяльності певних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти України;

здійснення примусового відчуження приватного майна;

регуляція роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв; телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств;

заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами;

запровадження забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.

У період воєнного стану влада може проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю. Натомість у цей період не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

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Також не можна вносити зміни до Конституції України та проводити вибори, всеукраїнські та місцеві референдуми, а також проведення страйків, масових зібрань та акцій.

На територіях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення таких заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.

Правила та поради того, що повинен знати кожен українець в умовах війни, можна дізнатися за цим посиланням.

Крім того, тут ви можете прочитати правила поведінки під час комендантської години.

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