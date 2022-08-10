Усім до школи: у Мелітополі росіяни тиснуть на батьків школярів

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях тиснуть і на дорослих, і на дітей.

У Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.

Про це в ефірі телемарафону у слоті ТСН повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"По-перше, вони заявили, що не будуть випускати дітей від 1 вересня за межі тимчасово окупованих територій. По-друге, кажуть, що ті батьки, які приведуть своїх дітей до школи, отримають 10 тисяч рублів як матеріальну допомогу. Тобто дітей в школу вже купляють. По-третє, вони зараз ходять по квартирах вчителів та класних керівників і змушують їх також приводити своїх дітей", - розповів Федоров.

Як повідомлялося, російські окупанти готуються до проведення "референдуму" в тимчасово захопленому Мелітополі. Колаборанти під дулами автоматів провели "опитування" серед мелітопольців. Втім, на їхній подив менше 10% людей, що залишились в місті, підтримують агресорку Росію. Інші відкрито говорять "Ні".

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