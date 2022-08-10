Всем в школу: в Мелитополе россияне давят на родителей школьников

Российские оккупанты на временно захваченных территориях давят и на взрослых, и на детей.

В Мелитополе Запорожской области россияне любым способом принуждают родителей, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Кроме того, давят захватчики и на учителей.

Об этом в эфире телемарафона в слоте ТСН сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Во-первых, они заявили, что не будут выпускать детей от 1 сентября за пределы временно оккупированных территорий. Во-вторых, говорят, что родители, которые приведут своих детей в школу, получат 10 тысяч рублей как материальную помощь. То есть детей в школу уже покупают. В-третьих, они сейчас ходят по квартирам учителей и классных руководителей и заставляют их приводить своих детей", — рассказал Федоров.

Как сообщалось, российские оккупанты готовятся к проведению "референдума" во временно захваченном Мелитополе. Коллаборанты под дулами автоматов провели "опрос" среди мелитопольцев. Впрочем, к их удивлению менее 10% оставшихся в городе людей поддерживают агрессорку Россию. Остальные открыто говорят "Нет".

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