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Опитування під дулом автомата: менше 10% мелітопольців підтримують агресорку Росію

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Опитування під дулом автомата: менше 10% мелітопольців підтримують агресорку Росію

Фото: Associated Press

Російські окупанти готуються до проведення "референдуму" в тимчасово захопленому Мелітополі. 

Колаборанти під дулами автоматів провели "опитування" серед мелітопольців. Втім, на їхній подив менше 10% людей, що залишились в місті, підтримують агресорку Росію. Інші відкрито говорять "Ні".

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Іван Федоров. 

"На кожну відповідь "Ні" можна отримати або полон, або обшуки, або тортури. Це регулярна практика для рашистів на тимчасово окупованій території. Тому вони безліч разів переносили формат, дату проведення цього псевдореферендому. Немає підтримки жителі", - наголошує мер.

За його словами, днями окупанти зібрали в залі місцевого Палацу культури близько 600 людей - масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області. Гауляйтер Євген Балицький видав "наказ" про бажання приєднатись до складу Росії. До слова, 1,5 роки тому він потерпфв фіаско на місцевих виборах, коли набрав менше 10% голосів виборців.

Крім того, російські пропагандистські засоби масової інформації погрожуть розстрілами тим, хто не згоден з позицією Кремля. Окупанти хочуть розпочати з вчителів, які відмовляються навчати дітей за російськими програмами.

Як повідомлялося, аби мати хоч якісь "голоси" жителів Херсонщини на псевдореферендумі, окупанти хочуть їх "купити". Загарбники обіцяють по 10 тис. рублів. Також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1574
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