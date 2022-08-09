Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових. Процес повернення померлих відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

Українська сторона повернула тіла ще 17 загиблих захисників.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції України.

Як стало відомо, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військових. На підконтрольну Україні території повернули 17 захистників.

Сама ж операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Повернення відбувалося відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що у Харкові показали звалище залишків ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти тероризують місто.

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