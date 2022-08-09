Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Фото: соцмережі

Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових. Процес повернення померлих відбувався відповідно до норм Женевської конвенції. 

Українська сторона повернула тіла ще 17 загиблих захисників.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції України.

Як  стало відомо, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військових. На підконтрольну Україні території повернули 17 захистників.

Сама ж операція проводилася за  співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Повернення відбувалося відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що у Харкові показали звалище залишків ракет та зарядів до РСЗВ, якими окупанти тероризують місто.

Читайте також:

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація