Украина вернула тела еще 17 погибших военных. Процесс возвращения умерших происходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Украинская сторона вернула тела еще 17 погибших защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины.

Как стало известно, прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военных. На подконтрольную Украине территории вернули 17 защитников.

Сама же операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины. Возвращение происходило в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что в Харькове показали свалку остатков ракет и зарядов в РСЗО, которыми оккупанты терроризируют город.

Читайте также: