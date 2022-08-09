В Беларуси нашли молодого армейца, застрелившегося в лесу во время учений

В белорусской армии очередное самоубийство.
Стало известно, что армиец, покончивший с собой, принадлежал к воинской части, которая дислоцируется в городе Гродно. На момент инцидента он находился вне пункта постоянной дислокации из-за военных учений.
Об этом сообщает BYPOL со ссылкой на источники.
По данным BYPOL, чрезвычайное происшествие произошло в роте охраны и обслуживания 250 отдельного батальона охраны и обслуживания штаба Западного оперативного командования.
Отмечается, что отсутствие молодого военнослужащего контрактной службы было замечено 8 августа во время выполнения задач по охране военных объектов в районе города Лунинец, во время смены постов охраны.
После чего был организован его поиск. В 18:30 тела военнослужащего нашли в лесу со смертельным огнестрельным ранением головы.
"Выполнение заданий воинской частью вне пункта постоянной дислокации связано с непрерывно продолжающимися учениями. Одной из задач 250-го отдельного батальона охраны и обслуживания является обеспечение охраны пунктов управления Западного оперативного командования. Подготовка к развертыванию пункта управления оперативного командования в районе города Лунинец подтверждается недавними учебами и тренировками по связи, во время которых в этом районе разворачивались узлы связи пункта управления и опорной сети силами и средствами 74 отдельного полка связи Западного оперативного командования", — говорится в сообщении.
Это уже пятая жертва учений за последние несколько месяцев.
Напомним, в Беларуси объявили об обучении ПВО и военно-воздушных сил: один из этапов будет у РФ.
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