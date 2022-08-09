Слава Каминская вернулась в Киев

Артистка, которая после начала войны выехала с мамой и детьми в Нидерланды, уже приехала домой в Киев.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото возле лифта.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/slava_kaminska

"Я люблю тебя, Киев", – написала она.

Также звезда рассказала, что уже слышала сирены воздушной тревоги и изрядно испугалась.

Заметим, Слава жаловалась на жизнь в Европе. В частности, в фотоблоге она говорила, что украинцы там чужие. А потом звезда жаловалась, что ее маму выгнали из социальной квартиры, где они вместе жили, после того, как Слава арендовала себе квартиру в Роттердаме.

Напомним, жених Саши Бо объяснил свое заявление о переселенцах из Донбасса, повлекшее скандал. Он отметил, что в этом усматривалась совсем другая проблема.

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