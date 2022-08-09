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Слава Камінська повернулася до Києва

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Слава Камінська повернулася до Києва

Слава Камінська / Фото: instagram.com/slava_kaminska

Відома співачка Слава Камінська повернулася до України.

Артистка, яка після початку війни виїхала з мамою та дітьми до Нідерландів, вже приїхала додому до Києва.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото біля ліфту.

Слава Камінська / © instagram.com/slava_kaminska
Слава Камінська / Фото: instagram.com/slava_kaminska

"Я люблю тебе, Києве", – написала вона.

Також зірка розповіла, що вже чула сирени повітряної тривоги та добряче злякалася.

Зауважимо, Слава жалілася на життя в Європі. Зокрема, у фотоблогу вона казала, що українці там чужі. А згодом зірка скаржилася, що її маму вигнали з соціального помешкання, де вони разом жили, після того, як Слава орендувала собі квартиру в Роттердамі.

Нагадаємо, наречений Саші Бо пояснив свою заяву про переселенців з Донбасу, яка спричинила скандал. Він зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема.

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