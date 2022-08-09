Росія погрожує підірвати завод "Байрактар", якщо він відкриється в Україні

Кремль хоче підірвати завод байрактарів, виробнитство яких планується відкрити в Україні.
В Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - на цей раз вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.
Про повідомив пресссекреатр фюрера Путіна Дмитро Пєсков, пише пропагандистське видання “ТАСС”.
“У разі появи в Україні виробництва турецьких безпілотників воно потрапить під демілітаризацію”, — заявив Пєсков.
Цікаво і те, що Путін на одній із зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом просив його відкрити виробництво безпілотників в Росії. Однак протекції на це не отримав.
Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть у в'язниці "ДНР" бійця "Азову".
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