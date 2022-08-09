Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія погрожує підірвати завод "Байрактар", якщо він відкриється в Україні

Дата публікації
Перегляди
1823
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія погрожує підірвати завод "Байрактар", якщо він відкриється в Україні

Фото: ТСН.ua

Кремль хоче підірвати завод байрактарів, виробнитство яких планується відкрити в Україні.

В Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - на цей раз вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

Про повідомив пресссекреатр фюрера Путіна Дмитро Пєсков, пише пропагандистське видання “ТАСС”.

“У разі появи в Україні виробництва турецьких безпілотників воно потрапить під демілітаризацію”, — заявив Пєсков.

Цікаво і те, що Путін на одній із зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом просив його відкрити виробництво безпілотників в Росії. Однак протекції на це не отримав.

Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть у в'язниці "ДНР" бійця "Азову".

Читайте також:

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1823
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація