Адаптація дитини до школи: що потрібно знати батькам першокласників

Дитина йде в перший клас. Для батьків це і радісно, і тривожно. Але може вийти так, що тривоги дорослих тільки нашкодять адаптації малюка. А значить, слід розібратися в причинах тривоги і спробувати впоратися з нею. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Всі батьки переживають, коли потрібно віддавати свою дитину в перший клас. Однак психологи стверджують, що тривоги, страхи, хвилювання і турботи змушують малечу почуватися незатишно. Особливо під час воєнного стану, коли в Україні і так неспокійно, а тому потрібно вивчити більше правил поводження себе далеко від дому. То як батькам вгамувати свої переживання і чи потрібно це робити, щоб адаптація дитини до школи пройшла успішно?

Про що ми хвилюємося

Зазвичай тривоги сучасних батьків пов'язані з тим, наскільки добре дитина увіллється в колектив. Можливо, у когось залишилися недобрі спогади про свої шкільні роки. Далеко не у всіх було все гаразд у стосунках з однокласниками. Нині тривоги також пов'язані з тим, що у звичайних школах часто збираються діти різні, з різним соціальним статусом і рівнем доходу. Ті батьки, у яких рівень доходу вищий, бояться заздрості і крадіжок серед школярів; ті, у кого, навпаки, дохід менший, переживають, що на тлі дітей забезпечених батьків будуть почуватися невпевнено. Таке становище речей і раніше простежувалося у шкільних колективах, але зараз стало особливо помітним.

Тривоги батьків також пов'язані, безумовно, і з тим, як дитина адаптується в навчальному процесі, чи добре буде встигати. Як учитель буде ставитися до дитини.

Нарешті, сама метушня з придбанням необхідних для школи речей не додає спокою.

Адаптація дитини до школи і наші хвилювання

Деякі особливо тривожні мами спеціально влаштовуються на роботу в школу, щоб бути в курсі всіх шкільних проблем своєї дитини. Надалі гіперконтроль і гіперопіка можуть позначитися негативно на бажанні дитини вчитися і відвідувати школу, а також на стосунках дитини з однолітками.

Малюкові і бентежно, і неспокійно у зв'язку з початком нового щабля. Водночас батьки ще й додають своїх тривог, тим самим підтверджуючи дитячі страхи. У такій ситуації дитина буде тільки більше турбуватися, і адаптація до школи відбуватиметься важче. Тим паче, що батьки, переживаючи за дитину, будуть намагатися компенсувати труднощі адаптації надміру дбайливим ставленням вдома.

Як вгамувати тривогу

Тривога найчастіше виникає через нестачу інформації. Що більше запитань, то більше тривог. Щоб впоратися з цим станом, логічніше буде озброїтися інформацією. Поспілкуйтесь з вчителями, з батьками інших дітей, проясніть все, що вас турбує. Почитайте відгуки про школу в Інтернеті, поговоріть з батьками, у яких в цю школу ходять старші діти. Дізнайтеся, які особливості існують у житті цієї школи. Обов'язково поцікавтеся, як працює охорона та чергові.

Вгамувати тривогу допомагає відчуття підтримки. Спілкуючись з батьками однокласників, які також турбуються за своїх дітей, ви залучаєтесь підтримкою, і в спілкуванні з однодумцями переживання відступають.

Разом з дитиною долучіться до свята – Першого дзвінка. Перетворіть процес придбання необхідних для школи речей на захопливий квест.

Нарешті, зосередьтеся на позитивному досвіді, який належить пережити дитині: нові друзі, нові знання та досягнення, цікавість дослідника і підкорення незвіданих вершин.