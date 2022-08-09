Віра Кекелія розсекретила ім'я новонародженого сина

У своєму блозі вона поділилась світлинами новонародженого малюка, чим викликала неймовірний резонанс.

І вперше після пологів Кекелія долучилась до ефіру "Сніданку з 1+1" та розповіла про свій стан та як півторарічний син Іван сприйняв поповнення у родині.

"Малий нормально, але старший дуже ревниво ставиться до нього. Ми його попереджали, розповідали задовго, що буде братик. Але я припускаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому – він спочатку зрадів, а потім проявляв емоції. Але я думаю ми разом спрацюємось", - прокоментувала співачка.

Фото: скриншот з відео

Ексклюзивно у "Сніданку з 1+1" новоспечена мама розповіла, яке ім'я отримала друга дитина. Хлопчика назвали Матвій. За словами Кекелії, їх з чоловіком Романом Дудою, з яким вони познайомились на "Голосі країни", переслідувало це ім'я ще до вагітності співачки. Чомусь ним на дитячих майданчиках називали діти старшого сина родини.

Фото: instagram.com/kekeliavera

"У нас з Ромою було декілька ситуацій, до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: "О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?". І ми розуміємо, що малі вперше бачаться, а він Ваню називає Матвієм. Потім ми гуляли і до нас інша дитина підходить і починає розповідати про якогось Матвія. І чоловік каже: ну готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. На той час вагітною я ще не була, але так і вийшло", - зізналась Кекелія.

Фото: скриншот з відео

Щодо майбутніх творчих планів, співачка зазначила, що поява другої дитини її навпаки надихає на створення нової музики та пісень. Віра підкреслила: вже має неабияке бажання виступати та їхати з концертами і сподівається, що найближчим часом повернеться на сцену.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, Анна Саліванчук поскаржилася на медиків в Буковелі та Яремчі. Під час відпочинку її син впав на металеву пластину та розірвав собі коліно.

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