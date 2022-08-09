Компенсация при увольнении работника: кто сможет получить более 30 тыс. грн

Верховная Рада приняла законопроект №5371 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность», которым упростила трудовые отношения, в том числе процедуру увольнения наемных работников. Уволенные работники имеют право на компенсацию от работодателя. Какой размер компенсации, от чего он зависит, читайте в материале ТСН.ua

Теперь работодатель может уволить работника, не объясняя ему причины увольнения. И в том случае, если работодатель увольняет подчиненного не с согласия обеих сторон, он должен выплатить ему компенсацию.

Сумма компенсации зависит от продолжительности работы в компании.

Законодатели ввели несколько уровней компенсации. Размер компенсации прописан в законе, поэтому работодатель должен его выплатить. Если работодатель и работник заключают индивидуальный трудовой договор, компенсация должна быть в нем тоже прописана, в противном случае он будет недействительным. Кроме этого, в трудовом договоре должно содержаться еще минимум 15 пунктов, где будет прописана информация о режиме работы, продолжительности отпуска, размере зарплаты и т.д.

В зависимости от продолжительности труда на предприятии или кампании предусмотрены следующие размеры компенсации:

Если лицо работало всего месяц, то претендует на 50% от минимальной зарплаты, а именно 3250 грн.

Если срок работы от 1 месяца до года, выплатить ему должны минималку — 6500 грн.

Проработавший от одного до двух лет претендует на сумму в размере трех минимальных выплат, а именно 19 500 грн.

За увольнение работника, работающего в компании более двух лет, работодатель выплатит компенсацию в размере пяти минималок, а именно – 32 500 грн.

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