Заборона перебувати на вулицях не дії під час тривоги, коли треба йти до укриттів.

Українські надзвичайники опублікували правила поведінки під час комендантської години.

Про це повідомила ДСНС України 5 березня.

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Заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для цього у вас має бути спеціальна перепустка).

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги.

Також у ДСНС рекомендують дотримуватись правил світломаскування:

заштовювати вікна;

вимикати світло в оселях;

гасити вуличне освітлення своїх будинків;

прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами.