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Правила поведінки під час комендантської години

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Правила поведінки під час комендантської години

Національна поліція України

Заборона перебувати на вулицях не дії під час тривоги, коли треба йти до укриттів.

Українські надзвичайники опублікували правила поведінки під час комендантської години.

Про це повідомила ДСНС України 5 березня.

Заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для цього у вас має бути спеціальна перепустка).

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги. 

Також у ДСНС рекомендують дотримуватись правил світломаскування:

  • заштовювати вікна;
  • вимикати світло в оселях;
  • гасити вуличне освітлення своїх будинків;
  • прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами. 
© ДСНС України у Telegram
ДСНС України у Telegram

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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