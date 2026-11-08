Астрологічний прогноз на 8 листопада

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: не варто роозпочинати роботу над новими проєктами, краще — як і годиться у вихідний — присвятити день відпочинку.

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Символ дня: восьминіг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр.

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За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритися захворювання, пов’язані з психікою: у деяких — особливо складних — випадках доцільно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна обмежувати себе в їжі, голодувати та дотримуватися посту.

Стрижка дня: стригтися можна лише в тому разі, якщо потрібно кардинально змінити своє життя.

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Магія і містика дня: від ворожінь треба відмовитися — передбачення, найімовірніше, виявляться хибними.

Сни дня: сни цієї ночі оманливі — не варто їм довіряти.

Цитата дня: «Талант працює, геній творить» (Роберт Шуман).

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