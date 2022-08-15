"Укрпошта" в серпні випустить дві нові марки - Смілянський

У серпні 2022 року "Укрпошта" випустить дві нові марки.

Одна з них буде присвячена річниці Незалежності України та шести місяцям активної фази війни.

Про це в етері телемарафону повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На другій марці буде зображений відомий пес Патрон, який допомагає чернігівським саперам ДСНС.

"Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо, на Instagram-сторінці собаки-сапера Патрона з'явилося відео, на якому він продемонстрував своє нове житло - невеликий вігвам у патріотичному блакитно-жовтому кольорі.

Пес-сапер Патрон відгуляв свій 3 день народження

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