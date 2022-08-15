Центр Миколаєва залишився без світла: у чому причина

Центральний район Миколаєва частково опинився без світла.
У Центральному районі Миколаєва 15 серпня сталося аварійне відключення електропостачання.
Про це сповістив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
Сєнкевич каже, що світло у домівках людей має з'явитися найближчими годинами.
"Центральний район частково без світла. Аварійне відключення. Для відновлення електропостачання енергетикам потрібно кілька годин", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ пояснили, чому потрібно вимикати світло в будинках у темний час доби.
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