Центр Миколаєва залишився без світла: у чому причина

У Центральному районі Миколаєва 15 серпня сталося аварійне відключення електропостачання.

Про це сповістив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

Сєнкевич каже, що світло у домівках людей має з'явитися найближчими годинами.

"Центральний район частково без світла. Аварійне відключення. Для відновлення електропостачання енергетикам потрібно кілька годин", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ пояснили, чому потрібно вимикати світло в будинках у темний час доби.

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