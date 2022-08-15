Центр Николаева остался без света: в чем причина

В Центральном районе Николаева 15 августа произошло аварийное отключение электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Сенкевич говорит, что свет в домах людей должен появиться в ближайшие часы.

"Центральный район частично без света. Аварийное отключение. Для возобновления электроснабжения энергетикам нужно несколько часов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ объяснили, почему нужно выключать свет в домах в темное время суток .

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