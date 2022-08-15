В Донецкой области россияне ранили двух спасателей: один из них в реанимации

В Донецкой области во время ликвидации пожара в результате повторного вражеского обстрела ранены два спасателя.

Один из раненых работников ГСЧС, которому 26 лет, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

"Очередной акт зверства от российских подонков. Во время ликвидации пожара, в результате повторного вражеского обстрела, ранены два спасателя", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, 14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое Донецкой области, произошел повторный обстрел, в результате чего получили ранения пожарные-спасатели 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрий Фесун 1981 г.р. и Юрий Минаков 1996 г.р.

Ночью младшего сержанта службы гражданской защиты Юрия Минакова госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечниковым реанимобилем. Снйчас он находится в реанимации, состояние тяжелое.

Юрий Фесун находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения г. Доброполье, Покровского района Донецкой области. Состояние удовлетворительное.

Напомним, за сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских и еще 10 человек ранили.

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