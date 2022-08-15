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"Укрпочта" в августе выпустит две новые марки — Смелянский

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"Укрпочта" в августе выпустит две новые марки — Смелянский

В августе 2022 года "Укрпочта" выпустит две новые марки.

Одна из них будет посвящена годовщине Независимости Украины и шести месяцам активной фазы войны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

На второй марке будет изображен известный пес Патрон, помогающий черниговским саперам ГСЧС.

"Дальше мы готовим эскизы на соответствующие архитектурные сооружения, временно выполняющие неудачную роль в этой войне", — отметил Смилянский.

Напомним, на Instagram-странице собаки-сапера Патрона появилось видео, на котором он продемонстрировал свое новое жилье — небольшой вигвам в патриотическом сине-желтом цвете.

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