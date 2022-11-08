Пенелопа Крус оскандалилася заявою про війну в Україні

Знаменитість заявила, що через війну в Україні сім'ї Африки голодують, утім вона нічого не сказала про Росію.

Популярна іспанська акторка Пенелопа Крус обурила своєю неочікуваною заявою про війну в Україні.

Зокрема, знаменитість разом з UNICEF хотіла привернути увагу до нестачі їжі у країнах Африки. Тож у своєму Instagram вона опублікувала відео, де пов'язала голод з війною в Україні. Пенелопа заявила, що це впливає на ціну продуктів, тож жителі країн Африки можуть лишитися без їжі.

Утім, акторка не сказала жодного слова про Росію, яка й розв'язала війну в Україні. Саме через країну-агресорку може статися голод, адже та спалювала українські поля з врожаєм, крала зерно та не дозволяла вивозити його з портів.

"Війна в Україні продовжує завдавати страждань тисячам дітей та їхнім родинам. На додачу це впливає на ціну продуктів, і через нескінченну посуху тисячі сімей в таких країнах як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан під загрозою. Я з великим сумом дивлюся на фото дітей, які страждають від гострого недоїдання", - заявила Пенелопа.

Користувачі соцмереж обурилися відео, яке опублікувала акторка. Вони поспішили пояснити знаменитості, хто ж насправді винен у тому, що жителям країн Африки не вистачає їжі:

У нестачі харчів винна не війна в Україні. Натомість у нестачі харчів винна агресія Росії проти України та окупація українських територій.

Головною причиною всього зла є не просто "війна в Україні", а воєнна агресія Росії

Я поважаю цю проблему, але дітей в Україні буквально вбивають ракетами, або щодня вони втрачають батьків та залишаються сиротами. Це набагато серйозніше і руйнівніше

Запитайте Росію, чому вона розв'язала війну проти України і створила проблеми всьому світу? Росія терористична країна!

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