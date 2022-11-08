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Дженніфер Лопес пояснила, чому взяла прізвище Бена Аффлека після весілля

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Дженніфер Лопес пояснила, чому взяла прізвище Бена Аффлека після весілля

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Зірка не звертає увагу на осуди оточуючих.

Акторка і співачка Дженніфер Лопес пояснила, чому після весілля із Беном Аффлеком вирішила змінити своє прізвище. 

Відтепер Дженніфер просить називати себе "місіс Аффлек", адже вважає, що це дуже романтично. Втім, багато шанувальниць, особливо феміністки, не розділили думку акторки. 

"Люди, як і раніше, будуть називати мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я буде місіс Аффлек, бо ми з'єдналися. Ми чоловік та дружина. Я пишаюся цим. Я не думаю, що це проблема", - поділилася Лопес із американським Vogue.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © OnTheJLo.com
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Також Дженніфер зазначила, що ніколи навіть не розглядала такого варіанту, аби Бен взяв її прізвище. Знаменитість вважає, що треба шанувати традиції та не думає, що це впливає на неї, як на цільну особистість. 

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / © Associated Press
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

"Це не традиційно. У цьому немає жодної романтики. Я повністю контролюю своє життя і долю, почуваюся сильним як жінка і як людина. Я можу зрозуміти, що люди мають свої почуття з цього приводу, і це теж нормально. Мені просто здається, що це романтично", - сказала Дженніфер. 

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес приголомшила шанувальників світлинами у спокусливому образі.

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Дата публікації
Перегляди
420
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