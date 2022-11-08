Україна просить США розпочати постачання ППО C-RAM для протидії іранським дронам: що про них відомо

У Пентагоні не коментують українські запити на озброєння.

Парламент України звернувся до Конгресу США з проханням розпочати постачання систем ППО C-RAM, щоб протистояти іранським дронам і захистити принаймні об'єкти критичної інфраструктури.

Про це йдеться у листі спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, який з'явився у розпорядженні ABC News.

У зверненні голова українського парламенту закликає США надати Україні високомобільні системи протиповітряної оборони, відомі як C-RAM, аргументуючи, що вони допоможуть захистити "важливі об'єкти, особливо енергетичні".

Окрім цього, як пише американське ЗМІ, високопоставлений український політик на анонімних умовах розповів, що уряд також звернувся з офіційним запитом до адміністрації Байдена щодо систем C-RAM.

У Пентагоні не коментують українські запити на озброєння, однак речник оборонного відомства США підполковник Гаррон Гарн зауважив, що підтримка США "зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для поточної боротьби".

"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на безпекову допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - додав він.

Системи C-RAM: що про них відомо

C-RAM – система протиповітряної оборони. Її робота полягає у захисті від ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів шляхом знищення відповідних балістичних цілей. Заснована на шестиствольному (або семиствольному) кулеметі та має власний радар, що дозволяє їй працювати в автоматичному режимі.

Ця система може виявити та самостійно виміряти показники траєкторії боєприпасів у польоті. Для цього використовуються радіолокаційна станція та оптико-електронні з акустичними сенсорами. Крім того, C-RAM можна інтегрувати у загальну систему виявлення. Для ураження атакувальних боєприпасів у повітрі, найбільш широко застосовуються високоточні зенітні гармати та снаряди програмованого підриву.

На думку Олега Жданова, система C-RAM має дуже високий коефіцієнт перехоплення мін та снарядів, тому з дронами вона впорається на 100%. У більшості випадків ці системи стаціонарні, але бувають також морського та сухопутного базування.

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