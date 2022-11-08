Украина просит США начать поставки ПВО C-RAM для противодействия иранским дронам: что о них известно

В Пентагоне не комментируют украинские запросы на вооружение.

Парламент Украины обратился к Конгрессу США с просьбой начать поставки систем ПВО C-RAM, чтобы противостоять иранским дронам и защитить, по крайней мере, объекты критической инфраструктуры.

Об этом говорится в письме спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, которое появилось в распоряжении ABC News.

В обращении глава украинского парламента призывает США предоставить Украине высокомобильные системы противовоздушной обороны, известные как C-RAM, аргументируя, что они помогут защитить "важные объекты, особенно энергетические".

Кроме этого, как пишет американское СМИ, высокопоставленный украинский политик на анонимных условиях рассказал, что правительство также обратилось с официальным запросом в администрацию Байдена по поводу систем C-RAM.

В Пентагоне не комментируют украинские запросы на вооружение, однако представитель оборонного ведомства США подполковник Гаррон Гарн отметил, что поддержка США "сосредотачивается на оборудовании, которое актуально для текущей борьбы".

"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на помощь безопасности, доставляя оружие из складов США, когда оно есть", — добавил он.

Системы C-RAM: что о них известно

C-RAM – система противовоздушной обороны. Ее работа состоит в защите от ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов путем уничтожения соответствующих баллистических целей. Основана на шестиствольном (или семиствольном) пулемете и имеет собственный радар, что позволяет ей работать в автоматическом режиме.

Эта система может определить и самостоятельно измерить показатели траектории боеприпасов в полете. Для этого используются радиолокационная и оптико-электронные станции с акустическими сенсорами. Кроме того, C-RAM можно интегрировать в общую систему обнаружения. Для поражения атакующих боеприпасов в воздухе наиболее широко применяются высокоточные зенитные пушки и снаряды программируемого подрыва.

По мнению Олега Жданова, система C-RAM обладает очень высоким коэффициентом перехвата мин и снарядов, поэтому с дронами она справится на 100%. В большинстве случаев эти системы стационарны, но бывают также морского и сухопутного базирования.

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