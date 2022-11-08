Детали иранских дронов сделаны в США — ГУР Украины

В Иранских беспилотниках используются детали, изготовленные уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Детали иранских беспилотников были изготовлены уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки минобороны Украины.

Как стало известно, украинские разведчики обнаружили информацию, которая может свидетельствовать о том, что иранские беспилотники в РФ поставляли после 24 февраля.

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году", – рассказал "Суспільному" представитель ГУР МО Украины Василий.

Он также добавил, что иранские дроны собраны из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих, в том числе из США. Беспилотник оснащен австрийским двигателем и японской камерой.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства", – рассказал представитель ГУР МО Украины.

Все данные, собранные украинскими разведчиками, передали странам-партнерам.

Напомним, что у Зеленского подтвердили его участие в саммите G20. Сейчас решается, в каком формате пройдет встреча.

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