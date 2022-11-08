В Зеленском подтвердили его участие в саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет на Бали.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному".

По его словам, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – сказал Никифоров.

Саммит G20 на Бали

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

27 октября кремлевский диктатор Владимир Путин предположил, что он может посетить саммит G20.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие кремлевского диктатора Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за участие Украины в саммите G20 на Бали, даже если там будет президент России Владимир Путин.

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