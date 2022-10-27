Путин может лично посетить саммит G20: "Пока я подумаю"

Диктатор заверил, что Россия точно будет представлена на саммите "Большой двадцатки" "на высоком уровне".

Президент России Владимир Путин предположил, что может лично отправиться на саммит G20 на Бали.

Об этом он сказал во время выступления на "Валдаи" 27 октября.

"Я благодарен руководству и президенту (Индонезии Джоко Видодо – ред.) за приглашение на "двадцатку". Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно абсолютно будет там представлена на высоком уровне. Возможно, и я поеду, пока я подумаю", – заявил российский диктатор.

Напомним, саммит стран-членов G-20 состоится на Бали в Индонезии 15-16 ноября. В индонезийском МИД анонсировали, что саммит посетят в частности президент Украины Владимир Зеленский и Путин.

Визит Зеленского пока не подтвержден украинской стороной. Не исключено, что глава государства может выступить с видеообращением онлайн.

Что касается визита Путина, то накануне в СМИ появились слухи, что вместо него на G-20 может отправиться премьер Михаил Мишустин.

Заметим, что посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает – если Путин приедет на саммит G20, то его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

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