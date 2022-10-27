Путін може особисто відвідати саміт G20: "Поки я подумаю"

Диктатор запевнив, що Росія точно буде представлена на саміті "Великої двадцятки" "на високому рівні".

Президент Росії Володимир Путін припустив, що може особисто вирушити на саміт G20 на Балі.

Про це він сказав під час виступу на "Валдаї" 27 жовтня.

"Я вдячний керівництву та президенту (Індонезії Джоко Відодо – ред.) за запрошення на "двадцятку". Ми подумаємо, як ми це зробимо. Росія точно абсолютно буде там представлена на високому рівні. Можливо, і я поїду, поки я подумаю", – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, саміт країн-членів G-20 відбудеться на Балі в Індонезії 15-16 листопада. В індонезійському МЗС анонсували, що саміт відвідають, зокрема, президент України Володимир Зеленський і Путін.

Візит Зеленського поки не підтверджений українською стороною. Не виключено, що глава держави може виступити з відеозверненням онлайн.

Щодо візиту Путіна, то напередодні у ЗМІ з’явилися чутки, що замість нього на G-20 може вирушити прем’єр Михайло Мішустін.

Зауважимо, посол України в Японії Сергій Корсунський вважає – якщо Путін приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

Читайте також: