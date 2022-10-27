На Київщині попередили про відключення світла на понад 4 години: що треба мати вдома

Такі обмеження є вимушеними через нічну атаку Росії.

У Київській області застосовуються обмеження постачання електроенергії, які можуть тривати довше ніж 4 години.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він наголосив, що такі обмеження необхідні, щоб подолати наслідки нічної атаки країни-терориста Росії. Наразі усі служби працюють над відновленням та стабілізацією ситуації.

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Олексій Кулеба також радить підготувати заздалегідь ліхтарик, сірники, свічки. Також варто придбати радіоприймач і адаптер для телефона в авто, зробити запас продуктів довготривалого зберігання, води.

Варто також зібрати аптечку для першої меддопомоги, зарядити павербанки і акумулятори. Радять придбати також сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

"Пам'ятайте: в разі увімкнення електрики не вмикайте все одразу, щоб не перевантажити систему", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, вдень 27 жовтня стало відомо, що у Києві та області після нічної атаки дронів-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури Росією запроваджують безпрецедентні екстрені обмеження світла. Найближчими днями варто очікувати більш жорстких та тривалих відключень світла.

Тим часом рятувальники показали пекельні кадри ліквідації наслідків атаки дронів-камікадзе по об'єкту енергетики на Київщині. Займання вже ліквідували. На місці працювало вісім одиниць техніки та 48 працівників особового складу.

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