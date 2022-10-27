В Белом доме сообщили, встретится ли Байден с Путиным на саммите G20 в ноябре

Байден сосредоточится на альянсах и партнерствах во время поездки на саммит G20.

Президент США Джо Байден не намерен встречаться и разговаривать тет-а-тет с диктатором России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 на Бали в ноябре.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга 27 октября, передает CNN.

"Президент сказал, что не намерен садиться (за стол переговоров) с Владимиром Путиным, и вот где мы сегодня находимся", — сказал он журналистам.

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По словам Кирби, Байден сосредоточится на альянсах и партнерствах во время поездки на саммит G20 (саммит Большой двадцатки).

"Президент гордится работой, которую мы проделали во всем мире, чтобы укрепить альянсы и партнерство… и я думаю, вы увидите, что президент Байден сосредоточится на этом", — сказал стратегический координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее Байден в разговоре с журналистами CNN заявлял, что не планирует встречаться с Путиным, но было одно обстоятельство, при котором он мог это рассмотреть.

"У меня нет намерения встречаться с ним (Путиным), но видишь, если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Гринер ( американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в РФ приговорили к тюремному заключению ), я бы встретился с ним", — говорил тогда Байден.

Отметим, что саммит G-20 состоится 15-16 ноября 2022 в Индонезии, на острове Бали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите G20. Впрочем, по его словам, это будет зависеть от ситуации с безопасностью внутри Украины и состава участников саммита.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в мероприятии зависит от присутствия главы Российской Федерации за рубежом.

В СМИ появилась информация, что Владимир Путин намерен лично присутствовать на саммите G20.

Комментируя приглашение Путина на мероприятие, советник главы ОП Михаил Подоляк призвал называть вещи своими именами: "присутствие РФ на международных встречах – прямая поддержка терроризма".

Ранее Politico сообщило, что чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи президента Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным.

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