Путин собирается посетить саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский

На саммите Большой двадцатки в Индонезии может состояться встреча президентов двух воюющих уже полгода стран.

Российский лидер Владимир Путин намерен лично присутствовать на саммите G20 (Большой двадцатки), который состоится 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Об этом в ночь на пятницу, 19 августа, сообщило агентство Bloomberg.



Издание цитирует президента Индонезии Джоко Видодо, подтвердившего приезд китайского лидера Си Цзиньпина, а также президента РФ.

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"Президент Путин также сказал мне, что приедет", — сказал он.

Раньше были сомнения, будет ли Путин очно участвовать в этом мероприятии, будет ли общаться через видеосвязь.

Приглашение поучаствовать в этом саммите ранее принял президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20.

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