Путин собирается посетить саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский

На саммите Большой двадцатки в Индонезии может состояться встреча президентов двух воюющих уже полгода стран.
Российский лидер Владимир Путин намерен лично присутствовать на саммите G20 (Большой двадцатки), который состоится 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.
Об этом в ночь на пятницу, 19 августа, сообщило агентство Bloomberg.
Издание цитирует президента Индонезии Джоко Видодо, подтвердившего приезд китайского лидера Си Цзиньпина, а также президента РФ.
"Президент Путин также сказал мне, что приедет", — сказал он.
Раньше были сомнения, будет ли Путин очно участвовать в этом мероприятии, будет ли общаться через видеосвязь.
Приглашение поучаствовать в этом саммите ранее принял президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20.
Читайте также: