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Астрологический прогноз на 19 августа

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Астрологический прогноз на 19 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет ярко выраженный негативный заряд, поэтому люди могут быть злыми, агрессивными и расположенными к ссорам и скандалам. Необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимания на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активные действия желательно предпринимать только в самом крайнем случае. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, колумбит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения. 

Афоризм дня: "Для успешного завершения дела скрывайте его, ибо у каждого обладателя блага есть свой завистник" (пророк Магомет). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Батис – исполняет любые женские желания и капризы. 

Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области. 

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми. 

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