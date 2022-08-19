Астрологический прогноз на 19 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет ярко выраженный негативный заряд, поэтому люди могут быть злыми, агрессивными и расположенными к ссорам и скандалам. Необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимания на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активные действия желательно предпринимать только в самом крайнем случае.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения.

Афоризм дня: "Для успешного завершения дела скрывайте его, ибо у каждого обладателя блага есть свой завистник" (пророк Магомет).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Батис – исполняет любые женские желания и капризы.

Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области.

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.

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