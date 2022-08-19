Астрологический прогноз на 19 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет ярко выраженный негативный заряд, поэтому люди могут быть злыми, агрессивными и расположенными к ссорам и скандалам. Необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимания на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активные действия желательно предпринимать только в самом крайнем случае.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый.
Счастливые камни дня: черный нефрит, колумбит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.
Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения.
Афоризм дня: "Для успешного завершения дела скрывайте его, ибо у каждого обладателя блага есть свой завистник" (пророк Магомет).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Батис – исполняет любые женские желания и капризы.
Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области.
Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.
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