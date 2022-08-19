Астрологічний прогноз на 19 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього місячного дня несе яскраво виражений негативний заряд, тому люди можуть бути злими, агресивними та схильними до скандалів. Необхідно стримувати подібні пориви в себе і не звертати уваги на сплески емоцій в інших – вже завтра все зміниться на краще.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: активні дії бажано робити тільки в крайньому разі.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: шоколадний, каштановий, коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, колумбіт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть позначити проблему, що існує у відносинах з оточуючими, та підказати способи її вирішення.

Афоризм дня: "Для успішного завершення справи приховуйте її, бо кожен володар блага має свого заздрісника" (пророк Магомет).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Батіс – виконує будь-які жіночі бажання та примхи.

Магія та містика дня: не варто займатися магічними діями тим, хто не є професіоналом у цій галузі.

Табу дня: необхідно стримувати емоції, які, вирвавшись на поверхню, зіпсують взаємини з людьми.

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