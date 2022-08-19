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Естонія передасть українській армії міномети та протитанкові засоби

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Естонія передасть українській армії міномети та протитанкові засоби

Фото: Фото з відкритих джерел

Уряд Естонії ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу.

У четвер, 18 серпня, естонський уряд ухвалив рішення про черговий пакет військової підтримки України, в рамках якого Естонія надішле Україні додаткові озброєння, такі як міномети та протитанкові засоби. 

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

“Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо ми ще маємо зброю, щоб відправити українцям, це потрібно зробити”, – заявив міністр оборони Ганно Певкур.

Естонія також планує підтримати навчання українських збройних сил, ініційоване Великою Британією.

Окрім озброєння та навчання, Естонія у співпраці з Німеччиною передасть другий польовий госпіталь для ЗСУ.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 250 мільйонів євро, зокрема, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, стрілецьку зброю з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети тощо) та пакети із сухими пайками.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

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