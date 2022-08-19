Эстония передаст украинской армии минометы и противотанковые средства

В четверг, 18 августа, эстонское правительство приняло решение об очередном пакете военной поддержки Украины, в рамках которого Эстония пришлет Украине дополнительное вооружение, в частности минометы и противотанковые средства.

Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

"Украина борется за наши общие ценности, и если у нас еще есть оружие, чтобы отправить украинцам, это нужно сделать", — заявил министр обороны Анно Певкур.

Эстония также планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией.

Помимо вооружения и обучения, Эстония в сотрудничестве с Германией передаст второй полевой госпиталь для ВСУ.

В целом Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 250 миллионов евро, в частности, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, стрелковое оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты. (каски, бронежилеты и т.п.) и пакеты с сухими пайками.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн. долларов.

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