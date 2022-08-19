Центр города Никополя оккупанты обстреляли из артиллерии

Глава Никопольской РВА обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях.
В ночь на пятницу, 19 августа, российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем центральную часть города Никополя.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Армия рф обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии", — написал он.
Глава районной военной администрации призвал жителей города находиться в укрытиях или коридорах.
Накануне вечером Евгений Евтушенко сообщил о движении военной техники российских оккупантов на противоположном берегу водохранилища и обратился к жителям прибрежных территорий с просьбой спрятаться в бомбоубежища или соблюдать правила двух стен.
Напомним, в ночь на 18 августа российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины. Была ранена 57-летняя женщина, ее госпитализировали.
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