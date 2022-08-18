В Кривом Роге в многоэтажке выстрелили из гранатомета: есть раненые

Что произошло в квартире пока неизвестно.
В Кривом Роге в одной из квартир многоэтажки выстрелили из гранатомета РПГ-26. Ранения получили мужчина и женщина.
Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Известно только, что при взрыве в квартире находились четыре человека.
Напомним, в Днепре утвердили муниципальную программу ласковой украинизации "Українською, будь ласка" на ближайшие четыре года стоимостью 13 млн гривен.
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