В Днепре приняли программу украинизации за 13 млн гривен

Бюджет программы – 13 миллионов гривен до 2025 года включительно.

В Днепре утвердили муниципальную программу ласковой украинизации "Українською, будь-ласка" на ближайшие четыре года. Ее цель – постепенно изменить отношение днепрян к украинскому языку и открыть возможности для перехода на государственный язык.

Решение приняли во время 26-й очередной сессии горсовета 17 августа, сообщает "Радио Свобода".

В рамках программы планируется:

организовать бесплатные курсы по изучению украинского языка ;

; разговорные клубы и уроки для детей и взрослых;

для детей и взрослых; проводить тематические флешмобы в соцсетях и офлайн ;

; создать лингвистический обучающий вебпортал;

проводить мероприятия по популяризации местного диалекта и т.д.

Также в Днепре планируют поддерживать книгоиздание на украинском языке, положить начало социальной награде для кафе и ресторанов "Тут розмовляють українською", мониторить язык наружной рекламы и рекламу в общественном транспорте.

Напомним, в ночь на 18 августа российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины. Есть раненые и разрушения.

Обстрелы регионов: рашисты продолжают целиться по Житомирщине, Николаеву и Днепропетровщине

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