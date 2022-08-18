Жданов: "Крым будут отвоевывать — партнеры Украины дали согласие"

В Крыму много военных объектов, поэтому взрывы еще продолжатся.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

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"Это существенно ослабит группировку российских войск. И то, что мы прекратили жечь железнодорожное сообщение, точнее, что оно прекратилось в результате железнодорожных взрывов, это указывает на то, что поставки будут происходить исключительно автомобильным транспортом. Подкрепления техники, боеприпасов и личного состава будут растянуты во времени", — сказал он.

Кроме того, эксперт не исключил, что хлопки продолжатся.

"Это только начало. И таких хлопков должно стать больше. Потому что мы знаем – в Крыму много военных объектов. Однако основной хлопок должен быть, два основных хлопка, на мой взгляд, должны быть. Первый – это Севастополь, база хранения ракет "Калибр", которые они загружают в подлодки и корабли, а затем выпускают по украинским городам. И второй – это Крымский мост. Почему? Потому что это основная артерия снабжения войск", — добавил он.

По мнению эксперта, все эти хлопки станут военной операцией по деоккупации Крыма.

"Далее Генштаб будет оценивать ситуацию и будет принимать решения. В частности, и по рекомендациям наших партнеров – освобождать Крым. И дальше, скорее всего, будет принято решение ввести войска в Крым", — уточнил Жданов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму накануне раздались взрывы на военных объектах россиян. В Джанкое и Гвардейском были уничтожены боеприпасы, артиллерийские установки и один самолет.

Взрывы в Крыму прокомментировали в Командовании Воздушных сил ВСУ, где заявили, что оккупанты "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности" . Это официальная позиция украинского военно-политического руководства.

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