Жданов: "Крим будуть відвойовувати - партнери України дали згоду"

У Криму багато військрвиї об'єктів, то вибухи ще продовжаться.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom.

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"Це суттєво послабить угруповання російських військ. І те, що ми припинили палити залізничне сполучення, точніше що воно припинилось у результаті залізничних вибухів, то це вказує на те, що постачання відбуватиметься виключно автомобільним транспортом. Підкріплення техніки, боєприпасів та особистого складу будуть розтягнуті у часі", - сказав він.

Крім того, експерт не виключив, що хлопки продовжаться.

"Це тільки початок. І таких хлопків повинно стати більше. Тому що ми знаємо – у Криму багато військових об’єктів. Однак основний хлопок повинен бути, два основних хлопка, на мій погляд, повинні бути. Перший – це Севастополь, база зберігання ракет "Калібр", які вони загружають до підводних човнів та кораблів, а потім випускають по українських містах. І другий – це Кримський міст. Чому? Тому що це основна артерія постачання військ", - додав він.

На думку експерта, всі ці хлопки стануть військовою операцією з деокупації Криму.

"Далі Генштаб оцінюватиме ситуацію і прийматиме рішення. Зокрема, і за рекомендаціями наших партнерів – звільняти Крим. І далі, скоріш за все, буде прийнято рішення ввести війська до Криму", - уточнив Жданов.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму напередодні пролунали вибухи на військових об'єктах росіян. У Джанкої та Гвардійському були знищені боєприпаси, артилерійські установки та один літак.

Вибухи у Криму прокоментували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки". Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва.

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