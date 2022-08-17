У Путіна готують "сюрпризи" для України на День Незалежності: що кажуть експерти

У Кремлі вже скалалася така собі традиція - тиснути психологічно на українців саме у святкові дні.

Саме тому політолог Петро Олещук вважає, що від агресорки Росії зростають загрози для України на День Незалежності. Мовляв, наразі у Москві навмисно витримують паузу й готують для України неприємні "сюрпризи".

Про це політолог сказав в ефірі "FreeДом", пише УНІАН.

"Логічно очікувати, що на цей день (24 серпня - Ред.) вони приготували щось таке особливе", - говорить Олещук.

Своєю чергою, політолог Тарас Семенюк наголошує, що Росія, ймовірно, готує провокації на День Незалежності.

Військовий експерт Олександр Коваленко зауважує, що росіяни останнім часом масово звозять до України зенітні керовані ракети для С-300.

За словами Олега Жданова, росіяни накопичують кількість ракет для того, щоб максимально, за можливості, здійснити ракетний удар

Саме тому експерти закликають українців готуватися до масованих атак 24-го серпня, на День Незалежності.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припустив, що країна-окупантка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня. За його словами, зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

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