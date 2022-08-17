На Авдіївському напрямку окупанти мають частковий успіх - Генштаб

Російські військові продовжують наступ на сході. Зокрема, окупанти мають частковий успіх на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російська армія має несуттєвий успіх у напрямку населеного пункту Опитне Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня.

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"На Авдіївському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, українські захисники придушили спроби окупантів покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. Так, російські війська влаштували обстріли на цьому напрямку. Вони зафіксовані поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Однак окупантам не вдалося досягнути запланованого.

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